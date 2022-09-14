ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والوحدة في الجولة الرابعة منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال والوحدة، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي 2022-23.

الهلال كشر عن أنيابه مبكرًا هذا الموسم، بعد أن حصد تسع نقاط من أول ثلاث جولات في الموسم بالفوز على الخليج في الجولة الأولى، ثم تخطي عقبة الفيحاء في الجولة الثانية بثنائية نظيفة، وأخيرًا الفوز على الفتح بهدف نظيف في الجولة الثالثة.

أما على الجانب الآخر، فقد بدأ نادي الوحدة مشواره في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي بأسوأ طريقة ممكنة، بعد الخسارة في أول جولتين أمام النصر والرائد، على الترتيب، لكنه تعافى في الجولة الماضية وحقق الفوز على أبها بهدف دون رد.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والوحدة؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته أمام الوحدة، عبر موقعه الرسمي، ولا يمكن الحصول على التذاكر إلا من خلالها.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والوحدة؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الهلال والوحدة بين 10 ريال إلى 40 ريال بحسب الفئة.

الفئة السعر الهلال (C) 20 ريال الوحدة (D) 20 ريال الهلال (F1) 30 ريال الوحدة (F2) 30 ريال الهلال (H1, H2, H3) 40 ريال H4 40 ريال الهلال (L1) 40 ريال L4 40 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والوحدة؟

موعد مباراة الهلال والوحدة، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الجمعة 16 سبتمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الوحدة الجمعة 16 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد