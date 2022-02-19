ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في كأس الملك 2022؟

يستضيف ستاد مرسول بارك نسخة جديدة من ديربي الرياض بين الهلال والنصر، تجمع بينهما في ربع نهائي كأس الملك 2021-2022.

فاز الهلال على الرائد في الدور السابق بهدفين دون رد، أما النصر فقد تخطى الاتفاق بهدفٍ دون رد.

المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين كانت في الدور الأول من الدوري السعودي، وانتهت بفوز النصر بهدفين دون رد، وجاءت بعد شهرين من إقصاء الهلال للعالمي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الذي فاز به الزعيم.

جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد المباراة منتظرة بين الفريقين ويرغب العديد من المشجعين في حضورها، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال والنصر في كأس الملك على منصة مرسول بارك لبيع التذاكر، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

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عند الدخول على صفحة المباراة على مرسول بارك، ما عليك إلا الضغط على احجز الآن، ومن ثم اتبع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

تختلف أسعار تذاكر المباراة حسب درجة المقعد، ولكنها تبدأ من 63 ريال وحتى 20700 ريال.

الفئة السعر A (عوائل النصر) 150 ريال B (عوائل النصر) 63 ريال C (أفراد النصر) 173 ريال D (أفراد النصر) 173 ريال E (أفراد النصر) 63 ريال F (أفراد النصر) 150 ريال G (أفراد النصر) 322 ريال H (أفراد النصر) 150 ريال I (أفراد النصر) 63 ريال I (افراد الهلال) 63 ريال J (أفراد الهلال) 173 ريال K (أفراد الهلال) 173 ريال L (افراد الهلال) 63 ريال M (عوائل الهلال) 150 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH عوائل فقط 2,300 ريال GALLERY LOUNGE + عوائل فقط 2,875 ريال GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط 2,300 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 4,025 ريال PLATINUM LOUNGE 5,750 ريال SPORT LOUNGE NORTH 4,025 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 8,050 ريال THE TERRACE 20,700 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والهلال؟

موعد مباراة النصر والهلال هو الإثنين الموافق 21 فبراير 2022، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر.