ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022؟

ندى الشافعي
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تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ 23 عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي النصر في نسخة جديدة من ديربي الرياض في الجولة 23 من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

على الجانب الآخر، يقع الهلال في المركز الرابع في جدول الترتيب بـ37 نقطة، لكنه متأخر عن العالمي بثلاث مباريات، حيث لعب 19 لقاء فقط مقابل 22 لفارس نجد.

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بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في الجولة 23 في الدوري السعودي من خلال موقع مرسول بارك، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

اضغط هنا للدخول على موقع تذاكر مباراة الهلال والنصر

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر من 66 ريال إلى 18400 ريال، ويتحدد السعر حسب الفئة التي ترغب في حجز مقعدك فيها.

الفئة

السعر

A (عوائل النصر)150 ريال
B (عوائل النصر)66 ريال
E (أفراد النصر)66 ريال
F (أفراد النصر)150 ريال
G (أفراد النصر)270 ريال
H (أفراد النصر)150 ريال
I (أفراد النصر)66 ريال
I (افراد الهلال)66 ريال
L (افراد و عوائل الهلال)66 ريال
M (عوائل الهلال)150 ريال
GALLERY LOUNGE SOUTH عوائل فقط1,900 ريال
GALLERY LOUNGE + عوائل فقط2,300 ريال
GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط1,900 ريال
SPORT LOUNGE SOUTH1,750 ريال
PLATINUM LOUNGE3,680 ريال
SPORT LOUNGE NORTH1,750 ريال
MEMBERSHIP LOUNGE6,785 ريال
TERRACE BY SHURFA18,400 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟

موعد مباراة الهلال والنصر في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

النصر - الهلال

الخميس 3 مارس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC

مرسول بارك