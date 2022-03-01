ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي النصر في نسخة جديدة من ديربي الرياض في الجولة 23 من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

على الجانب الآخر، يقع الهلال في المركز الرابع في جدول الترتيب بـ37 نقطة، لكنه متأخر عن العالمي بثلاث مباريات، حيث لعب 19 لقاء فقط مقابل 22 لفارس نجد.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في الجولة 23 في الدوري السعودي من خلال موقع مرسول بارك، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

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عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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وصلت تذاكر الديربي 💛💙

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ونشجع كلنا العالمي في ديربي #النصر_الهلال💪🏻https://t.co/N7wjy6QWVt pic.twitter.com/SeiaR6P41X — مرسُول بارك - Mrsool Park (@VictoryArena_sa) February 28, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر من 66 ريال إلى 18400 ريال، ويتحدد السعر حسب الفئة التي ترغب في حجز مقعدك فيها.

الفئة السعر A (عوائل النصر) 150 ريال B (عوائل النصر) 66 ريال E (أفراد النصر) 66 ريال F (أفراد النصر) 150 ريال G (أفراد النصر) 270 ريال H (أفراد النصر) 150 ريال I (أفراد النصر) 66 ريال I (افراد الهلال) 66 ريال L (افراد و عوائل الهلال) 66 ريال M (عوائل الهلال) 150 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH عوائل فقط 1,900 ريال GALLERY LOUNGE + عوائل فقط 2,300 ريال GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط 1,900 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 1,750 ريال PLATINUM LOUNGE 3,680 ريال SPORT LOUNGE NORTH 1,750 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 6,785 ريال TERRACE BY SHURFA 18,400 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟

موعد مباراة الهلال والنصر في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.