ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح؟

يستقبل استاد الملك فهد الدولي مباراة هامة ومثيرة، تجمع بين الهلال والفتح ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال بعد الفوز على الرائد في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، سيريد مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات الأخيرة في الدوري والتي كان آخرها خسارة الديربي أمام النصر، والعودة إلى الانتصارات من جديد للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر الفتح هذا الموسم، يمر بفترة صعبة باقترابه من مناطق الهبوط، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره الذي يهدف فيه إلى الاقتراب من المنطقة الدافئة في الترتيب.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح؟

طرح الهلال تذاكر مباراة الفتح موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه. (هنا)

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح؟

تقسم تذاكر مباراة الهلال والفتح إلى 10 فئات مختلفة، الأقل سعرًا تبدأ من 20 ريالًا، والأغلى تصل إلى 150ريال.

الفئة السعر D 20 ريال L1 40 ريال L4 40 ريال NE 30 ريال SE 30 ريال SW 30 ريال C 20 ريال FAMILY F 20 ريال FAMILY NW 30 ريال VIP PREMIUM NORTH 150 ريال

متى مباراة الهلال القادمة أمام الفتح؟

موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي هو يوم السبت 25 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة و50 دقيقة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.