ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية؟

يستهل النادي الهلال السعودية مشواره في كأس العالم للأندية 2021 بمباراة صعبة ضد نادي الجزيرة، تقام في ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

يشارك نادي الهلال للمرة الثانية في كأس العالم للأندية بعد أن وصل لنسخة 2019 وحصل على المركز الرابع..

على الجانب الآخر، يشارك الجزيرة في البطولة بصفته بطلًا للدوري الإماراتي، ونجح في الفوز بالمباراة الافتتاحية على بيراي التاهيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الهلال والجزيرة.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والجزيرة؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري من خلال موقع ticketmaster.ae، والمخصص لتذاكر كأس العالم للأندية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والجزيرة؟

هناك 4 فئات لتذاكر مباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية 2021، والحد الأدنى للسعر هو 25 درهمًا والأعلى هو 150 درهم إماراتي.

الفئة السعر الفئة 1 150 درهمًا الفئة 2 100 درهم الفئة 3 50 درهمًا الفئة 4 25 درهمًا

ما هو موعد مباراة الهلال والجزيرة؟

موعد مباراة الهلال والجزيرة هو الأحد 6 فبراير 2022 على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.