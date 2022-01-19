ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والباطن؟

يستقبل استاد الباطن مباراة هامة وقوية تجمع بين الباطن والهلال، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

الباطن هذا الموسم يمر بفترة صعبة، كان آخرها الخسارة من أبها في الجولة الماضية بهدف دون رد، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر، الهلال بعد فترة من تذبذب النتائج، استعاد توازنه وانطلق قطار الموج الأزرق بثلاثة انتصارات على التوالي، وسيهدف لزيادتهم أمام الباطن للاقتراب أكثر من القمة.

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الهلال والباطن.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والباطن؟

فتح نادي الباطن باب حجز تذاكر مباراته أمام الهلال، عبر موقع hadir ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

🟠 تذاكر مباراة 🟠

لحجز تذاكر مباراة الباطن ✖️ الهلال عبر الرابط التالي 👇🏼https://t.co/eiHwcujByV pic.twitter.com/psxZECWLNe — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) January 19, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والباطن؟

ستكون تذاكر مباراة الهلال والباطن، بسعر موحود وهو 34.5 ريال سعودي، لكافة الدرجات.

الفئة السعر بوابة رقم 1 (جمهور الهلال) 34.5 ريال سعودي بوابة رقم 2 (جمهور الباطن) 34.5 ريال سعودي بوابة رقم 3 (العوائل) 34.5 ريال سعودي بوابة 4 (جمهور الباطن) 34.5 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الهلال والباطن؟

موعد مباراة الهلال والباطن هو الجمعة الموافق 21 يناير 2022، على استاد نادي الباطن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.