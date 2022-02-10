ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي في كأس العالم للأندية؟

يستضيف استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مباراة الأهلي المصري القادمة في كأس العالم للأندية 2021، والتي تأتي لتحديد المركز الثالث.

الأهلي سقط أمام بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد، ليخسر فرصة لعب المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.

ويلعب الأهلي على الميدالية البرونزية أمام الهلال السعودي، الذي خسر أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي بهدف دون رد.

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2021؟

إذا كنت تريد حضور المباراة من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي؟

طُرح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي فيفا تذاكر مباراة الأهلي والهلال عبر منصته، ولا توجد وسيلة أخرى لشرائها إلا عبره. (هنا)

إذا لم تكن قد باشرت طلبك، فإنه ينبغي عليك أن تفتح حساباً باستخدام بياناتك الشخصية، وإذا كنت تملك حساباً مسبقاً، فما عليك إلا تسجيل دخولك إليه.

قدم طلب الحصول على التذاكر من خلال الضغط على إيجاد تذاكر.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي؟

قسم الاتحاد الدولي فيفا تذاكر مباراة الأهلي والهلال إلى أربع فئات، الأقل بـ25 درهم إماراتي، والأعلى بـ200 درهم.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي

الفئة السعر الفئة الأولى 200 درهم الفئة الثانية 100 درهم الفئة الثالثة 50 درهم الفئة الرابعة 25 درهم

ما هو موعد مباراة الهلال والأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والهلال هو يوم السبت 12 فبراير 2022 في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.