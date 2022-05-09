ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

ندى الشافعي
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تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق المؤجلة من الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022..

يستضيف ستاد الأمير محمد بن فهد مباراة هامة تجمع بين الهلال والاتفاق مؤجلة من الجولة 20 في الدوري السعودي 2021-22.

فاز الهلال على ضمك في مباراته الأخيرة في الدوري بأربعة أهدافٍ مقابل هدفين، وعاد للانفراد بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

سحق نادي الاتفاق نظيره التعاون في لقائه الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بأربعة أهدافٍ دون رد، وخرج من المنطقة الخطرة وأصبح رصيده 27 نقطة في المركز 14.

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وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الاتفاق والهلال.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

طرح نادي الاتفاق تذاكر مباراته ضد الهلال عبر موقع ticketmx، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

تتراوح أسعار مباراة الهلال والاتفاق من 75 ريالًا وحتى 1500 ريال حسب درجة المقعد.

الفئة

السعر

A أفراد الاتفاق75 ريالًا
Bأفراد الاتفاق75 ريالًا
C عوائل الاتفاق75 ريالًا
D عوائل الهلال75 ريالًا
E (أفراد الهلال)75 ريالًا
F (أفراد الهلال)75 ريالًا
G المنصة الذهبية1,500 ريال
المنصة الفضية1,200 ريال

ما هو موعد مباراة الاتفاق والهلال؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال المؤجلة من الجولة 20 في الدوري السعودي هو يوم الأربعاء 11 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:55 مساءً بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الاتفاق - الهلال

الأربعاء 11 مايو 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر

SSC

الأمير محمد بن فهد