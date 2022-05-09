ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

يستضيف ستاد الأمير محمد بن فهد مباراة هامة تجمع بين الهلال والاتفاق مؤجلة من الجولة 20 في الدوري السعودي 2021-22.

فاز الهلال على ضمك في مباراته الأخيرة في الدوري بأربعة أهدافٍ مقابل هدفين، وعاد للانفراد بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

سحق نادي الاتفاق نظيره التعاون في لقائه الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بأربعة أهدافٍ دون رد، وخرج من المنطقة الخطرة وأصبح رصيده 27 نقطة في المركز 14.

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الاتفاق والهلال.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

طرح نادي الاتفاق تذاكر مباراته ضد الهلال عبر موقع ticketmx، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

تتراوح أسعار مباراة الهلال والاتفاق من 75 ريالًا وحتى 1500 ريال حسب درجة المقعد.

الفئة السعر A أفراد الاتفاق 75 ريالًا Bأفراد الاتفاق 75 ريالًا C عوائل الاتفاق 75 ريالًا D عوائل الهلال 75 ريالًا E (أفراد الهلال) 75 ريالًا F (أفراد الهلال) 75 ريالًا G المنصة الذهبية 1,500 ريال المنصة الفضية 1,200 ريال

ما هو موعد مباراة الاتفاق والهلال؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال المؤجلة من الجولة 20 في الدوري السعودي هو يوم الأربعاء 11 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:55 مساءً بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.