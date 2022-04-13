ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2022؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية تجمع بين الهلال واستقلال دوشنبه في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

فاز نادي الهلال بمباراتيه السابقتين، ليصبح على قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويحتاج للفوز بمباراته القادمة للاقتراب من التأهل مبكرًا.

على الجانب الآخر، خسر نادي استقلول من الريان والشارقة في المباراتين السابقتين، لقع في قاع المجموعة دون أي نقطة، ولا بديل له عن الفوز لإبقاء الأمل في الصعود.

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال واستقلول؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال واستقلول في دوري أبطال آسيا 2022 على منصة الهلال لبيع التذاكر، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلول؟

تذاكر مباراة الهلال واستقلول من الفئة الموحدة فقط، وأسعارها هو 15 ريال سعودي.

الفئة السعر F2 استقلال 15 ريال C الهلال 15 ريال D الهلال 15 ريال H1 الهلال 15 ريال H4 الهلال 15 ريال L1 الهلال 15 ريال L4 الهلال 15 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال ضد استقلول؟

موعد مباراة الهلال واستقلول هو يوم الجمعة 15 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.