ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر وضمك في الجولة الثالثة منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستقبل نادي النصر، نظيره نادي ضمك في ملعب مرسول بارك، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022-2023.

نجح النصر في الفوز بمباراته الأولى في الدوري أمام الوحدة، ثم سقط في فخ الهزيمة أمام التعاون، ولم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه، ويأمل في مصالحة جماهيره أمام ضمك والخروج بنقاط المباراة كاملة لإثبات أنه قادر على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

أما ضمك هذا الموسم نجح في الحصول على العلامة الكاملة في المباراتين الماضيتين بالفوز على الفيحاء ثم الخليج، ويريد مواصلة نجاحاته ويهدف للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب العالمي.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر وضمك؟

لطرح نادي النصر مباراته أمام ضمك، والتي تقام على ملعب مرسول بارك عبر موقع مرسول بارك .

اضغط هنا للدخول إلى موقع ملعب مرسول بارك...

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر وضمك؟

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر وضمك من 22 ريال حسب فئة التذكرة.

الفئة السعر A (عوائل النصر) 48 ريال B (عوائل النصر) 35 ريال C (خلف المرمى ) 22 ريال D (خلف المرمى ) 26 ريال E( البانورامية) 35 ريال F (الواجهة ) 48 ريال G (الواجهة ) 65 ريال H (الواجهة ) 48 ريال I ( البانورامية) 35 ريال J (خلف المرمى - ضمك) 26 ريال K (خلف المرمى - ضمك) 22 ريال L (عوائل ضمك) 35 ريال M (عوائل ضمك) 48 ريال

ما هو موعد مباراة النصر وضمك؟

موعد مباراة النصر وضمك في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 10 سبتمبر 2022، على ملعب مرسول بارك..

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - ضمك السبت 10 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر وضمك؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.