ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والوحدة في الجولة الأولى منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب "مرسول بارك" في مدينة الرياض مباراة من العيار الثقيل يستضيف فيها نادي النصر نظيره الوحدة، في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يدخل المباراة وهدفه تحقيق بداية قوية للموسم، من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي في الموسم الحالي، بعد أن غاب "العالمي" عن الألقاب خلال الفترة الماضية.

أما نادي الوحدة، فيأمل أن يتمكن من إحراج النصر على ملعبه، وتقديم أداء قوي يساعده على حصد نقاط المباراة الثلاث.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والوحدة؟

لم يطرح نادي النصر حتى الآن تذاكر مباراته أمام الوحدة، والتي تقام على ملعب مرسول بارك.

ومن المنتظر أن يعلن "العالمي" خلال الساعات القليلة القادمة عن طرح تذاكر مباراة الوحدة، عبر موقع ملعب مرسول بارك.

اضغط هنا للدخول إلى موقع ملعب مرسول بارك...

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة؟

بالنظر إلى أسعار تذاكر مباريات النصر خلال الموسم الماضي على ملعب "مرسول بارك" فقد كانت تتراوح بين 40 ريال و7475 ريال سعودي، حسب فئة التذكرة.

الفئة السعر A (عوائل النصر) 66 ريال B (عوائل النصر) 55 ريال C (عوائل النصر) 40 ريال D (عوائل النصر) 45 ريال E (عوائل النصر) 55 ريال F (أفراد النصر) 66 ريال G (أفراد النصر) 89 ريال H (أفراد النصر) 66 ريال I (أفراد النصر) 55 ريال K (أفراد الفيصلي) 40 ريال L (عوائل الفيصلي) 55 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH عوائل فقط 500 ريال GALLERY LOUNGE + عوائل فقط 550 ريال GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط 500 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 250 ريال PLATINUM LOUNGE 656 ريال SPORT LOUNGE NORTH 276 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 3450 ريال THE TERRACE 7475 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والوحدة؟

موعد مباراة النصر والوحدة في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 27 أغسطس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الوحدة السبت 27 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والوحدة؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.