ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيصلي؟

يستقبل استاد مرسول بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والاتفاق، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.

النصر يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وسيعمل على العودة إلى الانتصارات، للاقتراب أكثر من قمة الدوري، ومصالحة الجماهير هذا الموسم بلقب الدوري.

على الجانب الآخر، الاتفاق هذا الموسم، لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن، وكانت آخر نتائجه هزيمة كبيرة من الأهلي برباعية دون رد، وسيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي لتكون بداية تصحيح مساره.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا كنت تريد حضور المباراة من الملعب، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفيصلي؟

تذاكر مباراة النصر والفيصلي توجد فقط عبر موقع مرسول بارك، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لشرائها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والفيصلي؟

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعار تذاكر النصر والفيصلي، سيتم التحديث هنا بمجرد التأكد.

ما هو موعد مباراة النصر والفيصلي؟

موعد مباراة النصر ضد الفيصلي هو يوم السبت 15 يناير 2022 على ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، 17:05 بتوقيت القاهرة.