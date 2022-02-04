ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والطائي؟

يستضيف مرسول بارك مواجهة تجمع بين النصر والطائي في لقاء الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي.

النصر تمكن من الفوز على التعاون بهدف نظيف ليقفز إلى المركز الثاني برصيد 35 نقطة ويستمر في سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة.

بينما لم يحقق الطائي أي انتصار بعد في العام الحالي ويحتل ترتيبًا متأخرًا في جدول الدوري.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا أردت حضور المباراة من الملعب، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والطائي؟

طُرحت تذاكر مباراة النصر والطائي عبر موقع مرسول، ولا توجد وسيلة لشراء التذاكر إلا عبرها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والطائي؟

11 فئة لتذاكر مباراة النصر والطائي، أقلها بـ30 ريال وأغلاها بـ6565 ريال.

أسعار تذاكر مباراة النصر والطائي

الفئة السعر C,K 30 ريال D,I 35 ريال B,L,I,E 48 ريال A,M,F,H 65 ريال G 83 ريال Sports Longue 304 ريال Gallery Longue 435 ريال Gallery Longue + 478 ريال Platinum Longue 1000 ريال membership lounge 3000 ريال Terrace 6565 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والطائي؟

موعد مباراة النصر ضد الطائي هو يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 على ملعب مدينة مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة.