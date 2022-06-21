ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والحزم؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والحزم التي تقام في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر..

يستضيف نادي الحزم على ملعبه ووسط جماهيره نادي النصر في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، ويحتاج للفوز بالمباراتين القادمتين للحفاظ على المركز المؤهل لدوري أبطال آسيا، حيث يبتعد بنقطتين فقط عن الشباب.

نادي الحزم هبط رسميًا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الأخير بـ17 نقطة، بفارق كبير عن الفيصلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الهبوط هو 13 نقطة.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والحزم؟

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة النصر والحزم، وما هي الأسعار وغيرها.

طرحت تذاكر مباراة النصر والحزم على موقع تذاكر النادي، وهي الطريقة الوحيدة لحجزها ولا توجد أي وسيلة أخرى.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والحزم؟

طرح نادي الحزم فئة واحدة لمباراة الهلال هي الموحدة، وسعرها هو 10 ريالات.

الفئة السعر الموحدة 10 ريالات

ما هو موعد مباراة النصر والحزم؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم هو الخميس 23 يونيو 2022 على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.