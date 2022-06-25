ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفتح؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والفتح التي تقام في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر..

يستضيف نادي النصر ضيفًا ثقيلاً وهو نادي الفتح، ضمن مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.

نجح النصر في الفوز على الحزم في الجولة الـ 29، بأربعة أهداف مقابل هدف ليضمن رسميًا حصوله على المركز الثالث في الدوري هذا الموسم.

على الجانب الآخر، نادي الفتح بعد الخسارة من الهلال في الجولة الماضية، سيعمل على إنهاء موسمه بشكل جيد بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة النصر والفتح، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفتح؟

طرح نادي النصر، تذاكر مباراته أمام الفتح عبر موقع مرسول بارك، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح؟

من المتوقع أن يكون هناك 20 فئة لتذاكر مباراة النصر والفتح كما جرت العادة في مباريات "العالمي" على ملعب "مرسول بارك" خلال الموسم الحالي، أقلها يصل ثمنها إلى 25 ريال سعودي وأغلاها بقيمة 7500 ريال سعودي.

أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح

الفئة السعر A (عائلات النصر) 50 ريال B (عائلات النصر) 35 ريالًا C (النصر) 25 ريال D (النصر) 30 ريال E (النصر) 35 ريال F (النصر) 50 ريال G (النصر) 75 ريال H (النصر) 50 ريال I (النصر) 35 ريال J (الفتح) 30 ريال K (الفتح) 25 ريال L (عائلات الفتح) 35 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH (عوائل فقط) 500 ريال GALLERY LOUNGE + (عوائل فقط) 550 ريال GALLERY LOUNGE NORTH (عوائل فقط) 500 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 300 ريال PLATINUM LOUNGE 650 ريال SPORT LOUNGE NORTH 300 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 3350 ريال TERRACE BY SHURFA 7500 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والفتح؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح هو الإثنين 27 يونيو 2022 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.