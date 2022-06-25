ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفتح؟
يستضيف نادي النصر ضيفًا ثقيلاً وهو نادي الفتح، ضمن مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.
نجح النصر في الفوز على الحزم في الجولة الـ 29، بأربعة أهداف مقابل هدف ليضمن رسميًا حصوله على المركز الثالث في الدوري هذا الموسم.
على الجانب الآخر، نادي الفتح بعد الخسارة من الهلال في الجولة الماضية، سيعمل على إنهاء موسمه بشكل جيد بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.
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ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة النصر والفتح، وما هي الأسعار وغيرها..
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفتح؟
طرح نادي النصر، تذاكر مباراته أمام الفتح عبر موقع مرسول بارك، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا من خلاله.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
اضغط هنا للدخول إلى موقع مرسول
ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح؟
من المتوقع أن يكون هناك 20 فئة لتذاكر مباراة النصر والفتح كما جرت العادة في مباريات "العالمي" على ملعب "مرسول بارك" خلال الموسم الحالي، أقلها يصل ثمنها إلى 25 ريال سعودي وأغلاها بقيمة 7500 ريال سعودي.
أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح
الفئة
السعر
A (عائلات النصر)
50 ريال
B (عائلات النصر)
35 ريالًا
C (النصر)
25 ريال
D (النصر)
30 ريال
E (النصر)
35 ريال
F (النصر)
50 ريال
G (النصر)
75 ريال
H (النصر)
50 ريال
I (النصر)
35 ريال
J (الفتح)
30 ريال
K (الفتح)
25 ريال
L (عائلات الفتح)
35 ريال
GALLERY LOUNGE SOUTH (عوائل فقط)
500 ريال
GALLERY LOUNGE + (عوائل فقط)
550 ريال
GALLERY LOUNGE NORTH (عوائل فقط)
500 ريال
SPORT LOUNGE SOUTH
300 ريال
PLATINUM LOUNGE
650 ريال
SPORT LOUNGE NORTH
300 ريال
MEMBERSHIP LOUNGE
3350 ريال
TERRACE BY SHURFA
7500 ريال
ما هو موعد مباراة النصر والفتح؟
موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح هو الإثنين 27 يونيو 2022 على ملعب مرسول بارك.
وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الفتح
الإثنين 27 يونيو 2022،
SSC
مرسول بارك