ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

يستضيف نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي نادي إليكت سبورت في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

فاز الزمالك بمباراة الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما شيكابالا وزيزو، ليقترب بشكلٍ كبير التأهل للدور التمهيدي الثاني.

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الزمالك وإليكت سبورت من خلال موقع tazkarti.com، والمخصص لتذاكر مباريات الأندية والمنتخبات المصرية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ويعد التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا شرطًا أساسيًا للحصول على بطاقة المشجع "FAN ID"، وبالتالي فتح إمكانية حجز المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

هناك فئتان لتذاكر مباراة الزمالك وإليكت سبورت، هي الدرجة الثالثة وسعرها 75 جنيهًا، والمقصورة الرئيسية وسعرها 250 جنيهًا.

التذكرة السعر الثالثة يمين 75 جنيه المقصورة الرئيسية 250 جنيه

ما هو موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

يواجه الزمالك نظيره إليكت يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 على ستاد القاهرة الدولي.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.