ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرائد والأهلي؟

يحل النادي الأهلي السعودي ضيفًا على نادي الرائد في مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.

تخطى الأهلي عقبة الفيصلي في دور 16 من كأس الملك في آخر مبارياته، لكنه خسر آخر مباراتين له في الدوري السعودي من أبها والنصر، ليتراجع للمركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

ودع نادي الرائد كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور الأول بعد الخسارة من الهلال 2-0، وذلك بعد هزيمته بثلاثة أهدافٍ دون رد من الشباب في الدوري، ويقع الفريق في المركز السابع في جدول الترتيب بـ18 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالطبع هناك الكثير من جماهير الفريقين لديهم رغبة كبيرة في التواجد بملعب المباراة، والآن نستعرض معكم كيف يمكن شراء تذاكر اللقاء وما هي الأسعار؟

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الرائد والأهلي؟

طرح نادي الرائد تذاكر اللقاء المرتقب مع الأهلي منصة الرائد ايفينتو، ولا يمكن شراء التذاكر من أي وجهة أخرى.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الرائد والأهلي؟

قُسمت تذاكر مباراة الأهلي وأبها إلى فئتين، موحدة ومنصة.

الفئة السعر الدرجة الموحدة 40 ريال المنصة 50 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الرائد؟

موعد مباراة الأهلي والرائد في الجولة 14 من الدوري السعودي هو يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 3:20 عصرًا بتوقيت السعودية، 2:20 ظهرًا بتوقيت مصر.