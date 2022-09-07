ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرائد والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الرائد والاتحاد في الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة مباراة من العيار الثقيل يحل فيها نادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الرائد، في الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يدخل المباراة وهدفه خيبة الأمل بالتعادل السلبي مع الاتفاق في الجولة الماضية، والعودة من جديد إلى طريق الانتصارات.

ويملك الاتحاد في رصيده أربع نقاط من مباراتين، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

أما نادي الرائد، فيأمل في الاستفادة من الفوز على الوحدة في الجولة الماضية، ومواصلة الفوز من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ويملك نادي الرائد في رصيده ثلاث نقاط، من فوز وهزيمة، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرائد والاتحاد في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الرائد والاتحاد؟

طرحت تذاكر مباراة الرائد والاتحاد عبر موقع alraed.evento، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الرائد والاتحاد؟

هناك عدة فئات لتذاكر مباراة الرائد والاتحاد، وتتراوح أسعارها بين 11 و23 ريال سعودي.

الفئة أسعار التذاكر عائلات الرائد 11 ريال أفراد الرائد 11 ريال جمهور الاتحاد 23 ريال

ما هو موعد مباراة الرائد والاتحاد؟

موعد مباراة الرائد والاتحاد في الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - الاتحاد الجمعة 9 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الرائد والاتحاد؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.