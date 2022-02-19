ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة التعاون والاتحاد؟

بعد مواجهتهما في الدوري، يلتقي الاتحاد محددًا مع التعاون ولكن هذه المرة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الفتح في ثمن النهائي بفوز مثير خارج الديار بثلاثة أهداف لهدفين.

أما التعاون، وبنفس النتيجة، وصل إلى ربع النهائي متفوقًا على الطائي ولكن ببريدة.

يشار إلى أن مباراة الدوري انتهت بتعادل بهدف لمثله، في تعثر اتحادي أعاد الأمل للشباب والنصر في المنافسة على درع المسابقة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

في حالة رغبتك في المشاهدة من الملعب، نتعرف هنا على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة التعاون والاتحاد؟

طريقة واحدة يمكنك من خلالها شراء تذاكر مباراة الاتحاد التعاون هي موقع مكاني.

اضغط هنا للدخول مباشرةً..

عند الدخول على الموقع، ستقوم باختيار المباراة ثم تسجيل الدخول، وما عليك إلا متابعة الخطوات لحجز تذكرتك.

🎫| تم طرح تذاكر مباراة #التعاون_الاتحاد



كأس خادم الحرمين الشريفين



عبر الرابط التالي: https://t.co/fKch6a9z1I — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 19, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة التعاون والاتحاد؟

قرر نادي التعاون طرح تذاكر مباراته أمام الاتحاد في ربع نهائي البطولة، بسعر موحد لكافة الدرجات وهو 15 ريال.

ما هو موعد مباراة التعاون والاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون هو الإثنين الموافق 21 فبراير 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت مصر.