ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

أصبحت المواجهة بين الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي حدثًا يتكرر بشكل دوري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذه المرة يتواجه الفريقان من جديد في دور المجموعات.

الأهلي يلعب مع صن داونز في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانبهما قطبي الكرة السودانية، المريخ والهلال.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل سلبيًا مع الهلال السوداني، فيما تأجلت مباراة الجولة الأولى أمام المريخ بسبب مشاركة "المارد الأحمر" في كأس العالم للأندية.

فيما يتصدر صن داونز ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على الهلال والتعادل أمام المريخ.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز من خلال موقع tazkarti.com، والمخصص لتذاكر مباريات الأندية والمنتخبات المصرية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ويعد التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا شرطًا أساسيًا للحصول على بطاقة المشجع "FAN ID"، وبالتالي فتح إمكانية حجز المباراة.

وأكد الأهلي أن سلطات الأمن سمحت بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة صن داونز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز؟

توجد فئتان لتذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بحد أدنى 100 جنيهًا وأقصى 500 جنيهًا.

الفئة السعر الدرجة الثالثة 100 جنيهًا المقصورة الرئيسية 500 جنيهًا

ما هو موعد مباراة الأهلي وصن داونز؟

موعد مباراة الأهلي وصن داونز هو السبت 26 فبراير 2022 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.