ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية؟

يتكرر اللقاء بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2022، وهذه المرة لحساب الدور نصف النهائي، بعد أن تواجه بطلا إفريقيا وأمريكا الجنوبية خلال مباراة تحديد المركز الثالث في النسخة الماضية من البطولة.

الأهلي، الذي يخوض كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، نجح في الفوز على مونتيري المكسيكي خلال مباراة الدور ربع النهائي بهدف دون رد، سجله محمد هاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

على الجانب الآخر، ستكون هذه المشاركة الثانية على التوالي لنادي بالميراس في كأس العالم للأندية، ويشارك بصفته بطلًا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2021، ويلعب مباشرة في نصف النهائي كما جرت العادة في البطولة.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس من خلال موقع ticketmaster.ae، والمخصص لتذاكر كأس العالم للأندية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

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وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية عن نفاذ كافة تذاكر مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي وبالميراس، بعد دقائق قليلة من طرحها على الموقع المخصص للتذاكر.

ولا يوجد حتى الآن تفاصيل عما إذا كان هناك إمكانية لطرح تذاكر إضافية خلال الساعات القادمة، أو تحركات من جانب الجالية المصرية في أبو ظبي ومسؤولي الأهلي لزيادة عدد التذاكر المتاحة لمواجهة بالميراس.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس؟

هناك 4 فئات لتذاكر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2021، والحد الأدنى للسعر هو 25 درهمًا والأعلى هو 150 درهم إماراتي.

الفئة السعر الفئة 1 150 درهمًا الفئة 2 100 درهم الفئة 3 50 درهمًا الفئة 4 25 درهمًا

ما هو موعد مباراة الأهلي وبالميراس؟

موعد مباراة الأهلي وباليمراس هو الثلاثاء 8 فبراير 2022 على استاد آل نهيان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.