ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء؟

يستضيف الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد نادي الفيحاء في الجولة 21 من الدوري السعودي 2021-2022.

فاز الأهلي السعودي على الفتح في الجولة الماضية بهدفٍ دون رد، وأصبح رصيده 24 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يحتل نادي الفيحاء المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة.

ستكون المباراة هامة للفريقين، فالراقي سيسعى لمصالحة جماهيره والاقتراب من مراكز المقدمة، أما الفيحاء فيرغب في الفوز على أحد كبار الأندية السعودية، وبالتأكيد لمواصلة التقدم في الترتيب.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء؟

طريقة واحدة يمكنك من خلالها شراء تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء هي موقع مكاني.

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عند الدخول على الموقع، ستقوم باختيار المباراة ثم تسجيل الدخول، وما عليك إلا متابعة الخطوات لحجز تذكرتك.

طرح تذاكر مواجهة #الأهلي_الفيحاء والتي ستقام عند الساعة ٦:٥٥ من مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عبر الرابط التالي ⬇️ 💚⚽️https://t.co/7HitK6NteE pic.twitter.com/9a8Z8W84IU — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 14, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء؟

هناك 4 فئات لتذاكر مباراة الأهلي والفيحاء، وأسعارها كالتالي..

الفئة السعر الموحدة 15 ريالًا الفضية 30 ريالًا الذهبية 150 ريالًا رويال 300 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء؟

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء هو الخميس 17 فبراير 2022 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.