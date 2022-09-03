ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والخلود في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23..

يستضيف الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الرياضية الخلود في مباراة هامة تجمع بينها في الجولة الثالثة من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2022-23.

تعادل الراقي في المباراة الأولى مع القيصومة، قبل أن يخسر من الأخدود بهدفين دون رد، ليمتلك نقطة واحدة فقط في رصيده.

أما نادي الخلود، فقد فاز على العين بثلاثة أهدافٍ دون رد وعلى الرياض بهدفٍ دون رد، ليدخل اللقاء وهو بالعلامة الكاملة.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والخلود، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والخلود؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي والخلود عبر موقع "مكاني" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والخلود؟

أعلنت إدارة الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح المدرجات مجانًا أمام الجمهور في مباراة الخلود.

وجاء في البيان: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ وليد عبدالرزاق معاذ، فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مجاناً للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور ومتابعة مواجهة الأهلي والخلود والتي ستقام في تمام الساعة ٨:٣٥ من مساء يوم الاثنين المقبل".

ما هو موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في الجولة الثالثة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 بتوقيت القاهرة.



