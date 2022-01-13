ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والحزم؟
يستضيف الأهلي نظيره الحزم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
الأهلي هذا الموسم يمر بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق ويتواجد في مكانة لا تليق باسم ولا تاريخ الفريق، فلم يحقق أي انتصار في الدوري السعودي منذ الفوز على الباطن يوم 3 نوفمبر الماضي.
وكسر الأهلي سلسلة الخسائر بالتعادل المتأخر أمام الفيصلي في الجولة السادسة عشر، لكن هذا لا يكفي لعشاق العميد، إذ يحتل الفريق المركز 13 برصيد 16 نقطة ويقترب من مناطق الهبوط.
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الحزم هو الآخر يعيش فترة عصيبة فلم يحقق سوى انتصارين فقط في الدوري السعودي ويتواجد بالمركز الأخير.
وإذا أردت حضور المباراة الهامة من الملعب، جول يرشدك لكل ما تحتاجه في هذا التقرير.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والحزم؟
طُرحت مباراة الأهلي والحزم المقرر لها بملعب الأمير عبد الله الفيصل على موقع مكاني.
بعد الدخول إلى الموقع، قم بالتسجيل واختيار فئة التذاكر المناسبة لك، وقم باختيار مقعدك بعد ذلك.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والحزم؟
تُقسم التذاكر إلى 4 فئات فقط، الفئة الأقل بـ15 ريال، والأعلى بـ 300 ريال.
الفئة
السعر
موحدة
15 ريال
فضية
30 ريال
ذهبية
150 ريال
رويال
300 ريال
ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الحزم؟
موعد مباراة الأهلي والحزم في الجولة 17 من الدوري السعودي هو يوم السبت 15 يناير 2022.
وتنطلق صافرة البداية تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والسابعة مساءً بتوقيت مصر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الأهلي - الحزم
السبت 15 يناير 2022،
SSC
الأمير عبد الله الفيصل