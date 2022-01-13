ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والحزم؟

يستضيف الأهلي نظيره الحزم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

الأهلي هذا الموسم يمر بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق ويتواجد في مكانة لا تليق باسم ولا تاريخ الفريق، فلم يحقق أي انتصار في الدوري السعودي منذ الفوز على الباطن يوم 3 نوفمبر الماضي.

وكسر الأهلي سلسلة الخسائر بالتعادل المتأخر أمام الفيصلي في الجولة السادسة عشر، لكن هذا لا يكفي لعشاق العميد، إذ يحتل الفريق المركز 13 برصيد 16 نقطة ويقترب من مناطق الهبوط.

الحزم هو الآخر يعيش فترة عصيبة فلم يحقق سوى انتصارين فقط في الدوري السعودي ويتواجد بالمركز الأخير.

وإذا أردت حضور المباراة الهامة من الملعب، جول يرشدك لكل ما تحتاجه في هذا التقرير.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والحزم؟

طُرحت مباراة الأهلي والحزم المقرر لها بملعب الأمير عبد الله الفيصل على موقع مكاني.

بعد الدخول إلى الموقع، قم بالتسجيل واختيار فئة التذاكر المناسبة لك، وقم باختيار مقعدك بعد ذلك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والحزم؟

تُقسم التذاكر إلى 4 فئات فقط، الفئة الأقل بـ15 ريال، والأعلى بـ 300 ريال.

طرح تذاكر مواجهة #الأهلي_الحزم والتي ستقام عند الساعة ٨:٠٠ من مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عبر الرابط التالي ⬇️ 💚⚽️https://t.co/7HitK6vRQ4 pic.twitter.com/uqYDYQicIf — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 13, 2022

الفئة السعر موحدة 15 ريال فضية 30 ريال ذهبية 150 ريال رويال 300 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الحزم؟

موعد مباراة الأهلي والحزم في الجولة 17 من الدوري السعودي هو يوم السبت 15 يناير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والسابعة مساءً بتوقيت مصر.