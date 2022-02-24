ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد؟
يستقبل استاد الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والاتحاد في ديربي جدة ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.
الأهلي هذا الموسم يمر بموقف لا يحسد عليه، ويحتل مركز في ترتيب الدوري لا يليق باسم ولا مكانة الفريق، وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الاتحاد لبداية تحسين مساره هذا الموسم.
على الجانب الآخر الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، إذ يتصدر ترتيب الدوري ووصل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيهدف لمصالحة جماهيره عقب التعادل الأخير أمام التعاون في الدوري من أجل الاستمرار على صدارة الترتيب.
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وإذا كنت تريد حضور المباراة من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد؟
طُرحت تذاكر مباراة الأهلي والتعاون عبر منصة مكاني ولا توجد طريقة أخرى لشراء التذاكر إلا عبرها.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد؟
تنقسم تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد إلى أربع فئات، أقلهم بـ 50 ريال، والأغلى بـ 1000 ريال.
أسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد
الفئة
السعر
موحد
50 ريال
فضي
100 ريال
ذهبي
400 ريال
رويال
1000 ريال
ما هو موعد مباراة الأهلي والتعاون؟
موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 21 من الدوري السعودي هو يوم السبت 26 فبراير 2022.
وتنطلق صافرة البداية تمام 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الأهلي - الاتحاد
السبت 26 فبراير 2022،
SSC
استاد الأمير عبد الله الفيصل