ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد؟

يستقبل استاد الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والاتحاد في ديربي جدة ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي هذا الموسم يمر بموقف لا يحسد عليه، ويحتل مركز في ترتيب الدوري لا يليق باسم ولا مكانة الفريق، وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الاتحاد لبداية تحسين مساره هذا الموسم.

على الجانب الآخر الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، إذ يتصدر ترتيب الدوري ووصل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيهدف لمصالحة جماهيره عقب التعادل الأخير أمام التعاون في الدوري من أجل الاستمرار على صدارة الترتيب.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا كنت تريد حضور المباراة من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد؟

طُرحت تذاكر مباراة الأهلي والتعاون عبر منصة مكاني ولا توجد طريقة أخرى لشراء التذاكر إلا عبرها.

طرح تذاكر مواجهة #الأهلي_الاتحاد والتي ستقام عند الساعة 9:00 من مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عبر الرابط التالي ⬇️ 💚⚽️https://t.co/Ha6yG5SRSy pic.twitter.com/LJ9cVr2yR6 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 23, 2022

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.



ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد؟



تنقسم تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد إلى أربع فئات، أقلهم بـ 50 ريال، والأغلى بـ 1000 ريال.



أسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد



الفئة السعر موحد 50 ريال فضي 100 ريال ذهبي 400 ريال رويال 1000 ريال

ما هو موعد مباراة الأهلي والتعاون؟



موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 21 من الدوري السعودي هو يوم السبت 26 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.