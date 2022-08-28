ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأخدود والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والأخدود في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23..

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي الأخدود في الجولة الثانية من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

الأهلي افتتح الموسم بتعادل أمام القيصومة بهدف لكل فريق، وفرط في الفوز في الدقائق الأخيرة في المباراة، وسيعمل على مصالحة جماهيره، بالفوز في المباراة، لبداية مشواره في العودة إلى دوري الأضواء.

على الجانب الآخر الأخدود، نجح في الفوز في مباراته الأولى بالدوري بثلاثة أهداف لهدف أمام القادسية، ليحتل المركز الثاني، وسيهدف لمواصلة حصد النقاط من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود إلى دوري روشن السعودي.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأخدود والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأخدود والأهلي؟

تم طرح تذاكر مباراة الأخدود والأهلي عبر موقع نادي "الأخدود" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى موقع نادي الأخدود

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأخدود والأهلي؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الأخدود والأهلي بين 25 و30 ريال، حسب درجة المقعد المخصصة في الملعب.

الفئة السعر مدرجات الأفراد 25 ريال مدرجات العوائل 25 ريال الفئة الفضية 200 ريال الفئة الذهبية 300 ريال

ما هو موعد مباراة الأخدود والأهلي؟

موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثانية من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 19:40 بتوقيت القاهرة.