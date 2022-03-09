ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والنصر؟

يستقبل الاتفاق بملعبه نظيره النصر، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر النصر قمة الجولة الماضية أمام الهلال، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة ولكنه يستمر في وصافة الترتيب بشكل مؤقت.

أما الاتفاق فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويصارع من أجل الهروب من مناطق الهبوط إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير في سلم الترتيب، ولا بديل له عن الفوز للهروب من الهبوط خاصة مع اقترابنا من الأمتار الأخيرة لنهاية الموسم.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا أردت حضور المباراة من الملعب، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتفاق والنصر؟

طُرحت تذاكر مباراة الاتفاق والنصر عبر موقع ticketmx، ولا توجد وسيلة لشراء التذاكر إلا عبرها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والنصر ؟

4 فئات لتذاكر مباراة النصر والاتفاق، أقلها بـ 50 ريال وأغلاها بـ 1500 ريال.

أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والنصر

الفئة السعر A افراد الاتفاق 50 ريال Bافراد الاتفاق 50 ريال C عوائل الاتفاق 50 ريال D عوائل النصر 50 ريال E (أفراد النصر) 50 ريال F (أفراد النصر) 50 ريال Vip المنصة الذهبية 1500 ريال المنصة الفضيةVIP 1200 ريال

ما هو موعد مباراة الاتفاق والنصر؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الاتفاق هو الجمعة الموافق 11 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

