ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق التي تقام في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر..

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022.

خسر الاتحاد مباراتيه السابقتين من الهلال والطائي على التوالي، وبعد أن كان الأقرب للفوز باللقب، تساوى معه الزعيم في الصدارة برصيد 61 نقطة لكلٍ منهما

أما نادي الاتفاق، فيحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وتفصله نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق، وما هي الأسعار وغيرها.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

طرحت تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق على منصة ticketmx، وهي الطريقة الوحيدة لحجزها ولا توجد أي وسيلة أخرى.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

هناك 3 فئات لتذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق، وتبدأ الأسعار من 75 ريال إلى 1500 ريال سعودي.

الفئة السعر A افراد الاتفاق 75 ريال Bافراد الاتفاق 75 ريال C عوائل الاتفاق 75 ريال D عوائل الاتحاد 75 ريال E (أفراد الاتفاق) 75 ريال F افراد الاتحاد 75 ريال G المنصة الذهبية 1,500 ريال المنصة الفضية 1,300 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة 29 في الدوري السعودي هو يوم السبت 18 يونيو 2022، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.