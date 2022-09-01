ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة الثانية منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستقبل فريق الاتحاد، نظيره الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الثانية للفريقين، في دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

الاتحاد استهل مشواره في البطولة، بمباراة قوية وكشر عن أنيابه أمام العدالة، ونجح في الفوز بثلاثية دون رد، ويريد مواصلة الانتصارات تحت قيادة مدربه نونو سانتو لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

على الجانب الآخر، الاتفاق خسر من الطائي بهدفين لهدف في الجولة الأولى، ويريد تصحيح المسار ومصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته أمام الاتفاق، عبر موقعه ittihadclub.etickets، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق...

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

هناك عدة فئات لتذاكر مباراة الاتحاد والعدالة، ويكون سعر التذكر الموحدة 30 ريال.

الفئة أسعار التذاكر الموحدة 30 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 3 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الاتفاق السبت 3 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.