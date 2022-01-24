ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر كأس العالم 2022؟

لا شك أن بطولة كأس العالم هي الأكثر شعبية في كرة القدم، وتحظى بمتابعة الجميع حتى ولو لم يكونوا أحد محبي الساحرة المستديرة.

سيقام كأس العالم 2022 بقطر، وهي المرة الأولى التي تستضيف بلد عربي البطولة في التاريخ، وهي المرة الثانية التي تقام فيها في آسيا بعد نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002.

تغيرت مواعيد المونديال لأول مرة كذلك، فبعد أن كان يقام في الصيف كل 4 سنوات، سيكون موعد كأس العالم 2022 بقطر هو نوفمبر القادم.

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بدأ طرح تذاكر كأس العالم 2022 قبل أشهر من انطلاقه وقبل اكتمال المنتخبات المتأهلة، وهنا نتعرف على كل شيء عنها.

ما هي طرق شراء تذاكر كأس العالم 2022؟

هناك طريقة واحدة فقط للحصول على تذاكر كأس العالم 2022، هي الموقع الرسمي للفيفا المخصص لبيع تذاكر المونديال.

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عند الدخول على موقع الفيفا لبيع التذاكر، سيتوجب عليك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب إذا لم تكن تمتلك، ومن ثم تبدأ في طلب تذكرتك لحضور مونديال قطر 2022.

ما هي فئات تذاكر كأس العالم 2022؟

هناك 4 فئات متاحة لتذاكر كأس العالم 2022، وتكون الأولى هي الأعلى سعرًا والرابعة هي الأقل.

تتواجد الفئة الأولى في مناطق مميزة داخل الاستاد، فيما تقع الفئتان الثانية والثالثة خارج منطقة الفئة الأولى.

تتاح تذاكر الفئات 1 و2 و3 لجميع المشجعين، في حين أن الفئة الرابعة مخصصة فقط للمقيمين في قطر.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2022؟

هناك 3 أنظمة لبيع تذاكر كأس العالم 2022، الأول هو الحصول على تذكرة لمباراة واحدة، والثاني هو تذاكر أحد المنتخبات، أما الثالث فهو سلسلة تذاكر لأربع ملاعب لأربع مباريات محددة.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة واحدة

الدور الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الفئة 4 الاحتياجات الخاصة المباراة الافتتاحية 2250 1600 1100 200 200 المجموعات 800 600 250 40 40 دور 16 1000 750 350 70 70 ربع النهائي 1550 1050 750 300 300 نصف النهائي 3480 2400 1300 500 500 المركز الثالث 1550 1100 750 300 300 النهائي 5850 3650 2200 750 750

*الأسعار بالريال القطري..

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباريات أحد المنتخبات

عدد المباريات الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الاحتياجات الخاصة 3 مباريات - منتخب قطر 4235 3080 1760 308 3 مباريات - منتخب آخر 2640 1980 825 132 4 مباريات - منتخب قطر 5335 3905 2145 385 4 مباريات - منتخب آخر 3740 2805 1210 209 7 مباريات - منتخب قطر 17303 11715 6820 2090 7 مباريات - منتخب آخر 15708 10615 5885 1914

* الأسعار بالريال القطري

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 بنظام 4 استادات

تم تقسيم ملاعب كأس العالم 2022 إلى سلاسل بالحروف اللاتينية، وترمز كل سلسلة إلى 4 استادات بعينها، وهي التي تقام عليها المباريات المتواجدة أرقامها بالجدول التالي...

السلسلة: أرقام المباريات الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الاحتياجات الخاصة A: 2 - 5 - 11 - 16 3200 2400 1000 160 B: 17 - 22 - 28 - 31 3200 2400 1000 160 C: 35 - 42 - 50 - 51 3600 2700 1200 220 D: 38 - 45 - 54 - 56 3600 2700 1200 220 E: 33 - 44 - 49 - 52 3600 2700 1200 220 F: 40 - 47 - 53 - 55 3600 2700 1200 220 G: 36 - 37 - 43 - 46 3200 2400 1000 160 H: 34 - 39 - 41 - 48 3200 2400 1000 160 I: 20 - 23 - 27 - 30 3200 2400 1000 160 J: 19 - 21 - 26 - 32 3200 2400 1000 160 K: 18 - 24 - 25 - 29 3200 2400 1000 160 L: 3 - 6 - 12 - 13 3200 2400 1000 160 M: 4 - 8 - 10 - 15 3200 2400 1000 160 N: 1 - 7 - 9 - 14 4650 3400 1850 320

* الأسعار بالريال القطري



