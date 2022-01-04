ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2021؟

تستعد الإمارات، لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، في شهر فبراير المقبل، وتحديدًا في الفترة من 3 فبراير 2022، وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة سبع فرق، منهم ثلاثة فرق عربية، وهم الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، كذلك الجزيرة الإمارات بطل الدولة المستضيفة.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة، بمباراة الدور الأول والتي تجمع بين الجزيرة، مع فريق بيراي بطل تاهيتي يوم 3 فبراير على ملعب محمد بن زايد، وسيواجه الفائز من تلك المباراة، فريق الهلال في الدور الثاني.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، عن طرح تذاكر المباريات بداية من يوم الأحد 2 يناير 2022، وستتراوح من 20 درهم إماراتي وحتى 200 درهم إماراتي.

سيتمكّن المشجعون من التقدم للتذاكر على الإنترنت عبر موقع FIFA.com/tickets بنظام الأسبقية ورهناً بتوفّر التذاكر.

كيف تتقدم لشراء تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2021؟

للتقدم بطلب الحصول على تذاكر كأس العالم للأندية 2021 خلال مبيعات فترة مبيعات نظام الأسبقية، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع تذاكر كأس العرب: FIFA.com/tickets

2. إذا لم تكن قد باشرت طلبك، فإنه ينبغي عليك أن تفتح حساباً باستخدام بياناتك الشخصية، وإذا كنت تملك حساباً مسبقاً، فما عليك إلا تسجيل دخولك إليه.

3. قدم طلب الحصول على التذاكر من خلال الضغط على (طلب تذكرة) على موقع FIFA.com/tickets.

ما هي فئات تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2021؟

توجد أربع فئات متاحة للجماهير من أجل الحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2021.

الفئة الأولى هي الأعلى سعرًا وتكون في مناطق مميزة داخل الاستاد، فيما تقع الفئتان الثانية والثالثة خارج منطقة الفئة الأولى وبسعر أقل، في حين أن الفئة الرابعة هي الأقل تكلفة.

وسيكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين والذين لا يحتاجون إلى مقعد يمكنهم دخول المكان دون شراء تذكرة. قد يُطلب إثبات السن قبل الدخول إلى المكان، ويجب أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا برفقة شخص بالغ في جميع الأوقات أثناء التواجد في المكان.

ما هي أسعار تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2021؟

تباع جميع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية بالدرهم الإماراتي، وتشمل جميع الضرائب المعمول بها.