ما هي تكلفة السفر لقطر وحضور كأس العالم 2022؟

يحلم كل مشجع لكرة القدم بحضور مباراة لمنتخب بلاده في كأس العالم، ويمكن القول أن هذا هو الحلم الأغلى لمحبي الساحرة المستديرة.

سيقام المونديال القادم في قطر 2022 لأول مرة في بلدٍ عربي، وهو ما يمنح الفرصة للمشجعين العرب بحضور مباريات فريقهم خاصةً في الخليج العربي.

سيقام كأس العالم 2022 في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، وهي المرة الأولى التي يقام فيها في هذا الوقت من العام.

بالتأكيد يرغب العديد من المشجعين في حصور مباريات منتخباتهم أو غيرها من المدرجات، وهنا نحاول معرفة التكلفة التقريبية لذلك.

ماذا تحتاج للسفر لقطر وحضور كأس العالم 2022؟

قد لا يكون حضور كأس العالم في متناول الجميع، لكن من الممكن تحقيق الحلم الذي يحلم به كل مشجع لكرة القدم، والاستمتاع بمباراة واحدة على الأقل من المدرجات.

من أجل حضور كأس العالم 2022، عليك توفير ميزانية أساسية تشمل العناصر التالية: تذاكر المباراة والطيران والإقامة والوجبات والتنقل، كذلك الهدايا التذكارية.

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ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2022؟

هناك 3 أنظمة لبيع تذاكر كأس العالم 2022، الأول هو الحصول على تذكرة لمباراة واحدة، والثاني هو تذاكر أحد المنتخبات، أما الثالث فهو سلسلة تذاكر لأربع ملاعب لأربع مباريات محددة.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة واحدة

الدور الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الفئة 4 الاحتياجات الخاصة المباراة الافتتاحية 2250 1600 1100 200 200 المجموعات 800 600 250 40 40 دور 16 1000 750 350 70 70 ربع النهائي 1550 1050 750 300 300 نصف النهائي 3480 2400 1300 500 500 المركز الثالث 1550 1100 750 300 300 النهائي 5850 3650 2200 750 750

*الأسعار بالريال القطري..

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباريات أحد المنتخبات

عدد المباريات الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الاحتياجات الخاصة 3 مباريات - منتخب قطر 4235 3080 1760 308 3 مباريات - منتخب آخر 2640 1980 825 132 4 مباريات - منتخب قطر 5335 3905 2145 385 4 مباريات - منتخب آخر 3740 2805 1210 209 7 مباريات - منتخب قطر 17303 11715 6820 2090 7 مباريات - منتخب آخر 15708 10615 5885 1914

* الأسعار بالريال القطري

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 بنظام 4 استادات

تم تقسيم ملاعب كأس العالم 2022 إلى سلاسل بالحروف اللاتينية، وترمز كل سلسلة إلى 4 استادات بعينها، وهي التي تقام عليها المباريات المتواجدة أرقامها بالجدول التالي...

السلسلة: أرقام المباريات الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الاحتياجات الخاصة A: 2 - 5 - 11 - 16 3200 2400 1000 160 B: 17 - 22 - 28 - 31 3200 2400 1000 160 C: 35 - 42 - 50 - 51 3600 2700 1200 220 D: 38 - 45 - 54 - 56 3600 2700 1200 220 E: 33 - 44 - 49 - 52 3600 2700 1200 220 F: 40 - 47 - 53 - 55 3600 2700 1200 220 G: 36 - 37 - 43 - 46 3200 2400 1000 160 H: 34 - 39 - 41 - 48 3200 2400 1000 160 I: 20 - 23 - 27 - 30 3200 2400 1000 160 J: 19 - 21 - 26 - 32 3200 2400 1000 160 K: 18 - 24 - 25 - 29 3200 2400 1000 160 L: 3 - 6 - 12 - 13 3200 2400 1000 160 M: 4 - 8 - 10 - 15 3200 2400 1000 160 N: 1 - 7 - 9 - 14 4650 3400 1850 320

* الأسعار بالريال القطري

ما هي تكلفة السفر لقطر؟

قد لا يكون الأمر صعبًا على المشجعين السعوديين بشكلٍ خاص، وجمهور الخليج العربي بشكلٍ عام، فكل ما عليه هو السفر بريًا عبر الحافلة أو بسيارته الخاصة لقطر لحضور كأس العالم.

لكن في حالة ما إذا كنت من خارج الخليج العربي، فالطريقة الأمثل هي السفر عبر أحد خطوط الطيران، وهو ما يكلف حوالي 300 دولار من معظم بلدان الوطن العربي.

ما هي تكلفة الإقامة في قطر؟

إذا سافرت إلى قطر لحضور كأس العالم دون حجزٍ مسبق في أحد الفنادق، فستجد بالتأكيد خيارات رخيصة للإقامة، ولكنها ليست الأكثر راحة، وبالتأكيد لن يناسبك هذا الخيار إذا كنت ترغب في السفر مع عائلتك.

فيما يتعلق بإيجارات الشقق، ترتفع الأسعار كلما اقتربت من وسط المدينة، وسيكون متوسط التكلفة اليومية هو 1500 دولار، ويمكن تقسيمها بين ضيفين أو ثلاثة (500 دولار للفرد في اليوم).

أما أسعار الفنادق فيبلغ متوسطها مع جميع الخدمات 600 دولار في اليوم.

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ما هي تكاليف التنقل في قطر؟

مع حصولك على بطاقة "هيا" الخاصة بحضور كأس العالم 2022، ستكون وسائل النقل العام بما في ذلك الحافلات والقطارات ومترو الأنفاق مجانية في أيام مباريات المونديال القادمة.

لكن في الأيام التي لا تُقام فيها المباريات، يبدأ سعر الرحلة الواحدة في وسائل النقل العام القطرية من 0.55 دولار، وتتوفر تذاكر طوال اليوم مقابل 1.6 دولار.

إذا اخترت التنقل بالسيارة، يرتفع المبلغ، فتكلفة إيجار سيارة حوالي 18 دولارًا، وسيتعين عليك أيضًا دفع ثمن البنزين، والذي يبلغ سعره 2.1 دولارًا للتر الواحد.

يكفي لتر الوقود الواحد للسير حوالي 20 ميلاً، وستحتاج إلى 3 لترات في اليوم، وبذلك ستكون التكلفة الإجمالية هي 25 دولارًا عن كل يوم إقامة.

ما هي تكاليف السفر لقطر وحضور كأس العالم 2022؟

ستحتاج في اليوم الواحد 500 دولار للسكن، و24 دولارًا للطعام (3 وجبات بقيمة 8 دولارات للواحدة)، و 1.6 دولارًا للتنقل، وهو ما يصل إلى حوالي 525.5 دولارًا في اليوم.

قد تجبرك الخيارات القليلة على دفع 600 دولارًا و 41 دولارًا للطعام (وجبة واحدة مقابل 25 دولارًا ووجبتان سريعتان مقابل 8 دولارات) و25 دولارًا للتنقل (تأجير السيارة والسفر)، وحينها ستزداد التكلفة اليومية إلى 666 دولار.

في حالة رغبتك في حضور 3 مباريات سيلعبها منتخب بلادك، ستكون الميزانية التي يجب توفيرها بين 7871 و9276 دولارًا، وذلك بحساب جميع مصاريف الإقامة السابقة.

أضف إلى مبلغ الإقامة ثمن تذكرة السفر، والذي يكلف متوسط 300 دولار، أو سعر لتر البنزين في حالة قررت السفر بسيارتك.