ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2023-24؟

كان موسم 2022-2023 صعبًأ على نادي ليفربول، حيث لم يستطع إسعاد أنصاره بالعديد من الألقاب، ولم يحصد إلا الدرع الخيرية في مطلعه وغادر المنافسة على الدوري الإنجليزي باكرًا جدًا، كما خرج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
إلا أن الريدز نجحوا في إنهاء الموسم بشكل أفضل بكثير مما بدؤوا به خصوصًا مع تألق النجم المصري محمد صلاح الذي حطم العديد من الأرقام القياسية كعادته في الجولات الأخيرة.موسم 2023-2024 سينطلق يوم 12 أغسطس 2023، على أن ينتهي في 19 مايو 2024، وخلال هذه الفترة سيكون على ليفربول الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.
متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2023-2024؟
متى تبدأ تحضيرات ليفربول للموسم الجديد؟
ييبدأ نادي ليفربول تحضيراته للموسم الجديد في منتصف شهر يوليو 2023، وسيقيم المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في سنغافورة.
وتحددت حتى الآن مباراتان للريدز في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، وكلاهما في سنغافورة.
جدول مباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد
ستجمع المباراة الأولى ليفربول بليستر سيتي يوم الأحد 30 يوليو 2023 في ملعب سنغافورة الوطني.
ثم بعدها بأيام قليلة، وبالتحديد يوم الأربعاء 3 أغسطس 2023، يستضيف نفس الملعب قمة كروية بين ليفربول ونظيره بايرن ميونخ.
ثم سيعد ليفربول بعدها العدة لانطلاق مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي، الذي يريد إحراز لقبه الغائب منذ موسم 2019-2020.
|المباراة
|الموعد
النتيجة
|الملعب
|ليفربول - ليستر سيتي
|الأحد 30 يوليو 2023
-
|سغافورة الوطني
|ليفربول - بايرن ميونخ
|3 أغسطس 2023
|-
|سنغافورة الوطني
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