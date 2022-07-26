ما هي تفاصيل معسكر ومباريات الأهلي السعودي التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟
بعد فترة قصيرة من الراحة، استهل النادي الأهلي السعودي تحضيراته للموسم الجديد، والذي سيكون الأول له في التاريخ في دوري الدرجة الأولى.
كان الموسم السابق للراقي الأسوأ في تاريخه، وهو ما أدى إلى هبوطه للدوري السعودي الدرجة الأولى لأول مرة في التاريخ، لكن يمنى الجمهور النفس في العودة سريعًا لدوري المحترفين.
يبدأ الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى السعودي في 22 أغسطس 2022، ولم يتحدد حتى الآن موعد انتهائه.ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟
متى تبدأ تحضيرات الأهلي السعودي لموسم 2022-23؟
بدأ الأهلي الإعداد للموسم الجديد في 18 يوليو 2022، وتم إجراء بالفحوصات الطبية للاعبين وبدأت التدريبات في ملعبه بجدة.وبعد نهاية الفحوصات الطبية، وتدريبات اللياقة، اتجه الراقي لخوض المعسكر الخارجي.
أين يقام معسكر الأهلي الإعدادي لموسم 2022-23؟
يقام المعسكر الإعدادي الخارجي للأهلي هذا العام في تركيا، وسيخوض خلاله 4 مبارياتٍ ودية في الفترة بين 22 يوليو و9 أغسطس قبل العودة لجدة من جديد.
تم تحديد تاريخ العودة عقب المباراة الودية الأخيرة في الأراضي التركية، وتحديدًا في 10 أغسطس 2022.
جدول مباريات الأهلي السعودي التحضيرية لموسم 2022-23
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
الأهلي - الشحانية
الخميس 28 يوليو 2022
لم يتحدد
الأهلي - شباب بلوزداد
الثلاثاء 2 أغسطس 2022
لم يتحدد
الأهلي - الخليج
السبت 6 أغسطس 2022
لم يتحدد
الأهلي - الرائد
الثلاثاء 9 أغسطس 2022
لم يتحدد