ما هي تفاصيل عقد إيجالو مع الهلال؟ وما هو راتبه؟

لا تتوقف صفقات الهلال، وآخرها التعاقد مع أوديون إيجالو هداف الدوري السعودي قادمًا من الشباب.

هذه هي الصفقة الخامسة للهلال هذا الشتاء، وأتى إيجالو كبديل للذي تألق ثلاثة أعوام بقميص الموج الأزرق، بافيتمبي جوميس.

الكثير من الجدل أُثير حول صفقة إيجالو والهلال، ما بين أنه ليس الأفضل، وما بين من يرونه مثاليًا قياسًا بتألقه هذا الموسم مع الشباب.

ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

إذًا، ما هي تفاصيل وصول إيجالو إلى الهلال؟ جول يصحبكم في رحلة لاستكشاف كل ما يخص هذه الصفقة.

ما هي تفاصيل رحيل إيجالو عن الشباب إلى الهلال؟

كانت الأولوية بالنسبة للهلال هي التعاقد مع مهاجم كولن، أنتوني موديست، غير أن إدارة النادي الألماني رفضت التفريط به.

لذلك لجأ الهلال إلى الخطة البديلة، وهي التعاقد مع إيجالو، باعتباره قدّم أداءً مميزًا مع الشباب وتألق بشدة هذا الموسم.

المفاوضات لم تكن طويلة مع الشباب، فتم الاتفاق على دفع مبلغ 25 مليون ريال، بجانب إعارة عبد الله الحمدان إلى الليوث مقابل إيجالو.

هل يتواجد إيجالو في قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية 2021؟

لم يرسل الهلال سوى قائمة مبدئية فقط شملت ما يزيد عن 30 لاعبًا للفيفا بشأن المشاركين في كأس العالم للأندية.

هذه القائمة يُفترض أن يتم تعديلها يوم 1 فبراير لتصير القائمة النهائية للذاهبين إلى مونديال الإمارات.

وبالنظر إلى أن إيجالو لم يكن في القائمة الأولية، البعض بدأ يقلق من إمكانية عدم مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية.

لكن الحقيقة أن مغادرة بافيتمبي جوميس تمنح الهلال الفرصة لقيد المهاجم النيجيري بدلًا منه في القائمة، وبالتي سيتواجد بصورة طبيعية.

ما هو راتب إيجالو في الهلال؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن راتب إيجالو مع الهلال، ولكن المتوقع أن يكون قريبًا وربما أكبر مما يتقاضاه مع الشباب.

مع الليوث، تحصل إيجالو على 4 مليون دولار في الموسم الواحد، أي ما يعادل 18 مليون ريال.

المنطقي أن راتب اللاعب سوف يزيد قليلًا مع الهلال، ولكن حتى الآن لا يكون ولو تسريب عن قيمة عقده بملعب الملك فهد الدولي.

ما هي أرقام إيجالو مع الشباب في الدوري السعودي؟

انضم إيجالو إلى الشباب في شتاء 2021 من شانجهاي الصيني نظير 2.5 مليون يورو.

لعب إيجالو الموسم الماضي 13 مباراة مع الشباب سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

هذا الموسم، خاض صاحب الـ32 عامًا 19 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وهو هداف الدوري السعودي.