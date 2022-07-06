ما هي النسخة العربية "+FIFA"؟ منصة مجانية متخصصة في كرة القدم تنافس نيتفلكس وأمازون برايم

الفيفا يستعد لبث الكثير من المباريات بشكل مجاني لمحبي كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن عن إطلاق النسخة العربية منصة "+FIFA" والتي ستتيح بث المباريات والأفلام الوثائقية عن كرة القدم بشكل مجاني.

وعلى الرغم من أن الخدمة تشبه "Netflix" و"Prime Video" و"+Disney"، إلا أن المستخدمين مطمئنون إلى أنها ستكون خالية من الاشتراك على المدى القصير إلى المتوسط.

وسيكون المشاهد قادرًا على متابعة المباريات الحية والمحتوى الأصلي على المنصة، كما سيستطيع الحصول على فيديوهات تخص بعض اللاعبين في كل الألعاب من الرجال والنساء.

ما هي النسخة العربية "+FIFA" وكيف تعمل؟

مثل منصات "Netflix" و"Prime Video" و"+Disney"، تعمل عبر تطبيق متواجد على الهواتف أو من خلال المتصفح الألكتروني.

وسيكون التطبيق مجاني ولا يلزم مستخدميه باشتراك، لكنه يتواجد به إعلانات قبل عملية البث لتحقيق الإيرادات.

ولن يحل محل اتفاقيات وسائل الإعلام المحلية، والتي تشمل حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم لكرة القدم وكأس العالم للأندية، أي أن الاتفاقيات المتواجدة بين القنوات والفيفا مستمرة.

ما الذي يمكن مشاهدته على النسخة العربية من "+FIFA"؟

بجانب المباريات، سيكون هناك بعض الأفلام الأصلية الخاصة بالمنصة، من ضمنها بعض الفيديوهات عن لاعبين كرة قدم قدامى ومتواجدين حاليًا من الرجال والنساء.

مثل: "علي الحبسي: الشرق أوسطي الذي غزا كرة القدم الإنجليزية" والفيلم والوثائقي "من أسباير إلى العالمية".

وسيكون هناك أيضًا "بودكاست" وأخبار ومحتوى ألعاب على المنصة، وشبكة منشئي المحتوى لتشجيع المؤثرين في كرة القدم على الاشتراك وإنشاء محتوى مباشرة على الخدمة.

ماذا عن بث المباريات عبر التطبيق؟

سيتم بث حوالي 40.000 مباراة سنويًا على الهواء مباشرة، أي ما يعادل حوالي 1500 مباراة في الشهر، ومن المأمول أنه بحلول الوقت الذي تقام فيه نهائيات كأس العالم في نهاية عام 2022، سيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 3000 في الشهر.

وستشهد المباريات أيضًا تواجد هام للكرة النسائية، في حين أن الهدف هو بث 11 ألف مباراة نسائية في 65 مسابقة كل عام.

وتم الاتصال بما يقرب من نصف الاتحادات الأعضاء حتى الآن لاستخدام المنصة، وسيتم التحدث مع جميع الاتحادات الـ 211 ​​بحلول نهاية عام 2022.

حيث أن الهدف هو أن يكون لديك صفحة رئيسية مخصصة لكل دولة تعرض المحتوى الأكثر صلة بكل جمهور.

ويسعى الفيفا لإحضار كاميرات للمباريات التي لا يتم بثها حاليًا، بما في ذلك بطولات الدوري في إفريقيا وأوقيانوسيا والأراضي الآسيوية التي لم يتم التقاطها.

وأحد الأمثلة التي تم ذكرها هو دوري الدرجة الأولى الأنجولي، الذي لا يحتوي على تغطية تلفزيونية محلية، إلى جانب ذلك، سيكون هناك محتوى من دول كرة القدم الكبرى.

ماذا قيل عن المنصة؟

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تمثل FIFA + الخطوة التالية في رؤيتنا لجعل كرة القدم عالمية وشاملة حقًا، وهي تدعم مهمة الفيفا الأساسية المتمثلة في توسيع وتطوير كرة القدم عالميًا".

وأوضح: "يمثل هذا المشروع تحولًا ثقافيًا في الطريقة التي تريد بها أنواع مختلفة من عشاق كرة القدم للتواصل مع اللعبة العالمية واستكشافها، وقد كان جزءًا أساسيًا من رؤيتي 2020-2023. ستسرع من إضفاء الطابع الديمقراطي على كرة القدم ونحن سعداء لمشاركتها مع الجماهير".

فيبدو أن مشروع الفيفا الجديد لن يكون مجرد شيء عابر تنتهي صلاحيته في قادم الأيام، بل إنه سيستمر لتسهيل عملية التواصل العالمي من خلال كرة القدم.