ما هي الملاعب المستضيفة لمباريات الهلال والنصر والأهلي في دوري أبطال آسيا؟

تعرف على الملاعب التي تستضيف مباريات الهلال والنصر في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ملاعب ومواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لموسم 2020-21، والتي ستضيف السعودية فيها مباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة.

ويلعب في المجموعة الأولى كل الهلال السعودي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، الاستقلال الطاجيكي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الملحق بين الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

ووقع النصر في المجموعة الرابعة، برفقة كل من السد القطري، الوحدات الأردني، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الملحق بين العين الإماراتي، وفولاذ الإيراني.

بينما يلعب الأهلي في المجموعة الثالثة، والتي تضم الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا الملاعب المستضيفة لمباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة في دوري أبطال آسيا 2020-21.

ما هي الملاعب المستضيفة لمباريات الهلال في دوري أبطال آسيا؟

وتقرر استضافة مباريات مجموعة الهلال في دور المجموعات على ملعب الأمير فهد بن فيصل في الرياض، ومن المنتظر أن يستهل الهلال مشواره في دور المجموعات يوم 15 أبريل الحالي.

وستكون مواعيد مباريات مجموعة الهلال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي الملاعب المستضيفة لمباريات النصر في دوري أبطال آسيا؟

من المنتظر أن يخوض العالمي مبارياته في الرياض، على ملعب مرسول بارك، وستكون أولى مباريات النصر في البطولة يوم 14 أبريل الحالي أمام الوحدات.

وستكون مواعيد مباريات مجموعة النصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي الملاعب المستضيفة لمباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا؟

قلعة الكؤوس ستخوض مبارياتها في جدة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسيكون الظهور الأولى للراقي في دور المجموعات أمام الاستقلال يوم 15 أبريل الحالي.

وستكون مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في البطولة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ولكن الجولة الأولى فقط ستكون في تمام الثامنة والنصف.