ما هي المدن والملاعب المستضيفة لمباريات دوري أبطال آسيا 2022؟

من المنتظر أن تشهد نسخة دوري أبطال آسيا لموسم 2021-22، نظامًا جديدًا في دور المجموعات، إذ من المنتظر أن يقام دور المجموعات بنظام التجمع في أربع مدن مختلفة في بلد واحدة وهي المملكة العربية السعودية.

وعلى مدار السنوات الماضية، أقام الاتحاد الآسيوي البطولة بنظام التجمع في البلاد المختلفة، وفي العام الماضي استضافت السعودية والإمارات والهند مباريات مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب.

وقرر الاتحاد الآسيوي، في نسخة 2022 من البطولة اختيار السعودية، لإقامة مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب.

وسنتعرف معًا في التقرير التالي، على المدن والملاعب التي تستضيف مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022.

ما هي المدن التي تستضيف مباريات دوري أبطال آسيا 2022؟

اختار الاتحاد الآسيوي أربع مدن سعودية، لاستضافة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وهم الرياض، جدة، بريدة، بالإضافة إلى الدمام.

🚨 #ACL2022 (West) Group Stage to be held in 🇸🇦 Saudi Arabia!



📍 Riyadh - Group A & B

📍 Jeddah - Group C

📍 Buraidah - Group D

📍 Dammam - Group E https://t.co/Ad6S25Bzju — #ACL2022 (@TheAFCCL) March 3, 2022

ومن المنتظر أن تحتضن الرياض مباريات المجموعتين الأولى والثانية، بينما ستقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، وستكون مباريات المجموعة الرابعة في بريدة، وتستضيف الدمام مباريات المجموعة الخامسة.

ما هي الملاعب التي تستضيف مباريات دوري أبطال آسيا 2022؟

كما ذكرنا سابقًا ستستضيف كل مدينة مباريات مجموعة من مجموعات دوري أبطال آسيا هذا العام، عدا الرياض التي ستستضيف مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

وستقام مباريات المجموعة الأولى والثانية في الرياض على استاد الأمير فيصل بن فهد، واستاد الملك فهد الدولي.

بينما يستضيف ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد الأمير عبد الله الفيصل، مباريات المجموعة الثالثة من البطولة، وستقام مباريات المجموعة الخامسة على استاد الأمير محمد بن فهد.

والآن ننتقل إلى بريدة حيث تقام مباريات المجموعة الرابعة والتي يستضيفها استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

المجموعة الملعب الأولى والثانية الأمير فيصل بن فهد، استاد الملك فهد الدولي الثالثة مدينة الملك عبد الله الرياضية، الأمير عبد الله الفيصل الرابعة مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) الخامسة الأمير محمد بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.