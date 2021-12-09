ما هي المباريات المنقولة مجانًا في الجولة 17 من الدوري الإيطالي؟

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم الإيطالية على موعد من الإثارة حتمًا بانطلاق الجولة السابعة عشر من جنة كرة القدم، والتي تشهد مباريات مثيرة للغاية.

يوفنتوس المنتشي بصدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا سوف يحل ضيفًا على فينيسيا، بينما يلعب ميلان المتصدر مباراة صعبة للغاية مع أودينيزي خارج الديار.

إنتر الطامح للاقتراب أكثر وأكثر من القمة يلتقي مع كالياري، فيما سيحاول جوزيه مورينيو تصحيح المسار بعد هزيمتين متتاليتين، عندما يلعب أمام سبيتسيا.

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وكما هو معروف، فإن رابطة الدوري الإيطالي تُذيع بعض من مباريات كل جولة مجانًا عبر منصتها على موقع يوتيوب، وذلك بعدما لم تتحصل أي قناة عربية على حقوق بث المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الآن نستعرض معًا ما هي المباريات المنقولة مجانًا من مباريات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

ما هي المباريات المنقولة مجانًا من الجولة 17 في الدوري الإيطالي؟

من مباريات يوم السبت، تنقل القناة الرسمية للدوري الإيطالي مباراة فينيسيا ويوفنتوس وأودينيزي أمام ميلان.

أما يوم الأحد، فسيتم نقل مباراة نابولي مع إمبولي وإنتر أمام كالياري، على أن تنقل مباراة الإثنين بين سبيتسيا وروما.

🗓️ مواعيد المباريات

🎙️ أسماء المعلقين



قائمة مباريات الجولة الـ 17 المذاعة عبر قناة #الدوري_الإيطالي 💎 الرسمية على يوتيوب 📺



يمكنكم مشاهدتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من هنا 👈 https://t.co/emMPhoqbBc 🍿



#الكالتشيو | @mohamedabukabda pic.twitter.com/W5Df2GeWy8 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) December 9, 2021

ويمكنكم متابعة كل هذه المباراة أيضًا عبر موقع جول، حيث يقوم بمشاركة البث مع الرابطة قبل انطلاق هذه اللقاءات بنصف ساعة.

اضغط هنا للوصول إلى القناة الرسمية للدوري الإيطالي على يوتيوب.