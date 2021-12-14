ما هي المباريات التي تأجلت في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا؟

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا، في إنجلترا من جديد بسبب انتشار متحور الفيروس الجديد "أوميكرون"، مما جعل البلاد في حالة طوارئ من جديد.

وبكل تأكيد تأثرت كرة القدم بشكل واضح بعد زيادة أعداد الإصابات والتي شملت لاعبي الفرق والأطقم الفنية والجماهير، قبل فترة أعياد الميلاد.

وبالفعل تم إلغاء مباراتين من مباريات البريميرليج بسبب إصابات فيروس كورونا داخل الفرق، ولكن هل سيكون هناك مزيد من تأجيل المباريات أو إجراءات احترازية جديدة؟

في التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على المباريات التي تأجلت في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا، وما هي القواعد التي تقر رابطة البريميرليج على أساسها تأجيل المباريات.

ما هي مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22 التي تأجلت بسبب فيروس كورونا؟

كانت مباراة توتنهام وبرايتون، المقرر إقامتها يوم 12 ديسمبر 2021 في الجولة الـ 16 من البريميرليج، هي أول مباراة يتم تأجيلها هذا الموسم في الدوري بسبب فيروس كورونا، بعد اكتشاف إصابة العديد من لاعبي توتنهام والجهاز الفني للفريق وإغلاق مقر التدريبات.

كما تأجلت مباراة مانشستر يونايتد مع برينتفورد، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر 2021 في الجولة الـ 17 من المسابقة، لوجود إصابات بين لاعبي الشياطين الحمر وإغلاق مقر تدريبات النادي.

المباراة الموعد المسابقة توتنهام - برايتون الأحد 12 ديسمبر 2021 الجولة 16 من الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد - برينتفورد الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 الجولة 17 من الدوري الإنجليزي

ما هي الفرق التي لديها إصابات بفيروس كورونا في البريميرليج؟

كما ذكرنا سابقًا أن توتنهام ومانشستر يونايتد، لديهم العديد من الإصابات بفيروس كورونا داخل صفوفهم، مما أدى إلى إغلاق مقرات تدريبات الفريقين، ولكن ليس يونايتد وتوتنهام وحدهما هما من يعانيان من الإصابة بفيروس كورونا.

ليستر سيتي بدوره هو الآخر لديه بعض الإصابات بفيروس كورونا داخل صفوفه، فلم يتمكن بعض اللاعبين من السفر مع بعثة الفريق إلى إيطاليا، لمواجهة نابولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وذكر ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي أستون فيلا، أن هناك حالتين مصابتين بالفيروس بين لاعبي فريقه ومثلهما من الجهاز الفني، بالإضافة إلى ثلاث أو أربع حالات إيجابية في صفوف برايتون بحسب ما ذكره مدرب الفريق، ولاعب وحيد من نوريتش سيتي.

ما هي قوانين الدوري الإنجليزي لتأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا؟

وفقًا لقوانين ولائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه لا يتم السماح بتأجيل أو إعادة جدول أي مباراة إلا في حالات استثنائية فقط.

وبحسب اللائحة أيضًا، لا توجد أي قواعد محددة لتأجيل المباريات، بل يتم التعامل مع كل حالة منفردة حسب الظروف في ذلك الوقت.

وبعد قرار تأجيل مباراة يونايتد وبرينتفورد، قررت الرابطة تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، سيتعين على كل فريق وكل لاعب الخضوع كل يوم إلى اختبار قبل الدخول إلى مقر تدريبات الفريق، كما سيتوجب عليهم الخضوع لاختبار "PCR" مرتين في الأسبوع على الأقل.

ومن المنتظر أن تستمر التدابير الاحترازية وسيتم التدقيق عليها في الفترة المقبلة، مثل ارتداء "الكمامة"، والحفاظ على المسافات الآمنة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وبالنسبة للجماهير سيتوجب عليهم تقديم دليل حصولهم على اللقاح، أو نتيجة فحص سلبية لحضور المباريات أو أي حدث يتجاوز الحضور فيه 10000 شخص.