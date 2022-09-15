تعرف على القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لكأس العالم 2022، وذلك في التوقف الدولي في سبتمبر 2022 الذي يخوض خلاله مباراتين..

يدخل المنتخب السعودي مرحلة الحسم في التحضير لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك حين يخوض مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي في سبتمبر 2022.

"الأخضر" يلعب منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه، الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

ولذلك يسعى المنتخب السعودي إلى الاحتكاك بمدارس من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، من أجل التعرف أكثر على أساليب لعب المدرستين قبل كأس العالم 2022.

وسيكون التوقف الدولي في سبتمبر 2022 المحطة قبل الأخيرة في تحضيرات "الأخضر"، على أن يعود اللاعبون لمعسكر جديد في النصف الثاني من أكتوبر 2022، يخوض خلاله المنتخب السعودي أربع مباريات ودية قبل المونديال.

وقبل التوقف الدولي في سبتمبر 2022، تعرف على القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

Shahid

ما هي مواعيد مباريات المنتخب السعودي في سبتمبر 2022؟

سيخوض المنتخب السعودي مباراتين في التوقف الدولي، سبتمبر 2022، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم.

المباراة الأولى ستكون ضد منتخب الإكوادور، فيما ستكون المباراة الثانية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباراتان على ملعب نويفا لا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، والتي اتخذها منتخب السعودية مقرًا لمعسكراته الأخيرة قبل كأس العالم 2022.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي الودية قبل كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 على قنوات SSC، والمتخصصة في إذاعة مباريات دوري روشن السعودي، ومباريات دوري أبطال آسيا، ومباريات المنتخب السعودي الرسمية والودية.

وكما جرت العادة مع مباريات "الأخضر" ستذاع مباراتي المنتخب السعودي الودية التحضيرية لكأس العالم في سبتمبر 2022 على القناة السابعة SSC7.

كيف تشاهد مباريات المنتخب السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراتي المنتخب السعودي الودية التحضيرية لبطولة كأس العالم في سبتمبر 2022 بتقنية HD على SHAHID VIP.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - الإكوادور الجمعة 23 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP نويفا لا كوندومينا السعودية - الولايات المتحدة الثلاثاء 27 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP نويفا لا كوندومينا

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 11747 عمودي (V) 27500 2/3