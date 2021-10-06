ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في الجولة الثالثة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، وكيف تشاهد المباراة؟

يخوض منتخب مصر اللقاء الثالث في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 ضد منتخب ليبيا، وذلك يوم الجمعة 8 أكتوبر 2022.

أوقعت قرعة تصفيات المونديال المنتخب المصري في المجموعة السادسة رفقة الثلاثي ليبيا والجابون وأنجولا.

منتخب ليبيا يتصدر ترتيب فرق المجموعة برصيد أربع نقاط بعدما حقق الفوز في أول جولتين على حساب الجابون ثم أنجولا على الترتيب.

فيما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بعد الفوز على أنجولا في الجولة الأولى ثم التعادل خارج أرضه أمام الجابون.

ويتأهل المنتخب صاحب الصدارة في كل مجموعة من المجموعات العشر في التصيفات الإفريقية إلى المرحلة الثالثة، التي تحدد المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال 2022.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022؟

تقام مباراة مصر وليبيا في الجولة الثانية من منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرةً مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا؟

أعلنت شبكة قنوات OnTime Sports حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري بالكامل سواءً داخل أو خارج مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وستذاع مباراة مصر وليبيا على شاشتها.

وإذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، يوفر موقع جول البث مباشر للمباريات، وعادةً ما يبدأ قبل انطلاقها بنصف ساعة.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات المنتخب المصري؟

تتواجد قنوات OnTime Sports على قمر النايل سات على التردد الآتي: