ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلاً على منتخب إثيوبيا في ستاد بينجو الوطني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

فاز الفراعنة في الجول الأولى بصعوبة على منتخب غينيا بهدفٍ دون رد، فيما خسر المنتخب الإثيوبي أمام مالاوي بهدفين لهدف.

ويتصدر بذلك منتخب مالاوي ترتيب فرق المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر الوصيف.

إذًا، كيف يمكنك متابعة مباراة مصر وإثيوبيا عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة مصر وإثيوبيا؟

موعد مباراة مصر وإثيوبيا هو الخميس 9 يونيو 2022 على استاد بينجو الوطني في مالاوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا هي القناة الثالثة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة..

مباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إثيوبيا - مصر الخميس 9 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 استاد القاهرة الدولي

كيف تتابع مباراة مصر وغينيا عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.