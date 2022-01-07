ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في الدوري السعودي 2022؟

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي ضمك في ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي 2021-2022.

سيسعى النصر في المباراة لاستكمال سلسلة الانتصارات التي بدأت بالفوز بالديربي على الهلال ثم الانتصار على الحزم والفتح، والتي كان من شأنها أن ترفع رصيد العالمي إلى 26 نقطة في المركز الثالث وتدخله دائرة المنافسة.

كانت بداية نادي ضمك لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم رائعة، حيث نافس بقوة على الصدارة في الجولات الأولى، لكنه تراجع في الأسابيع الأخيرة بالتعادل مع الفتح والباطن على التوالي والخسارة من التعاون بثلاثة أهدافٍ دون رد في الجولة الأخيرة، فتراجع للمركز الرابع.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة ضمك والنصر؟

موعد مباراة النصر ضد ضمك هو يوم السبت 8 يناير 2022 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 3:50 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة ضمك والنصر كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - النصر السبت 8 يناير 2022،

15:50 السعودية، 14:50 مصر SSC ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز

كيف تتابع مباراة ضمك والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة ضمك والنصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.