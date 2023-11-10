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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
Talisca-Al-Nassr-2023-24Getty
دوري روشن السعوديالوحدة v النصرالوحدةالنصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، مباراة الوحدة والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

وتستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، مع تواصل المستوى المختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الوحدة والنصر على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

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التاريخالسبت 11 نوفمبر 2023
موعد المباراة21:00 السعودية، 20:00 مصر
الملعباستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
القنوات الناقلةSSC1 SD
SSC1 HD

شاهد

كيف تشاهد مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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