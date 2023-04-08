ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يطمح فريق الاتحاد إلى مواصلة سعيه للقب الدوري السعودي وهو الذي يتصدر الجدول ويقدم مستوى رائعًا للغاية هذا الموسم.

الاتحاد فاز في آخر مباراة له بالدوري السعودي على ضمك بثلاثية نظيفة تألق فيها لاعبوه بشكل واضح.

يحل ضيفًا على الوحدة الساعي بدوره إلى تضميد جراح الهزيمة من الباطن 2-0 في الجولة الماضية والذي يحتل المركز الثالث عشر في دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

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ما هو موعد مباراة الوحدة والاتحاد؟

موعد مباراة الوحدة والاتحاد هو الأحد 9 أبريل 2023 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات "ssc" ستجد مباراة الوحدة والاتحاد على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - الاتحاد الأحد 9 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر ssc

شاهد vip ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

كما يمكنك متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد vip.

ومتابعو موقع "جول" يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها الموقع والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الوحدة - الاتحاد جول، شاهد vip

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