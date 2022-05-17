ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في نهائي في كأس الملك 2021-22؟

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة مرتقبة، تجمع بين الهلال والفيحاء، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-22.

الهلال وصل إلى المباراة النهائية بعد أن تمكن من عبور عقبة جاره الشباب في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما الفيحاء، فقد وصل إلى النهائي بعد أن حقق مفاجأة مدوية في نصف النهائي، بعد أن نجح في الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

نهائي كأس الملك 2022 .. موعد المباراة، القنوات الناقلة، والأبطال السابقون

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الملك لموسم 2021-22 والتي تجمع بين الهلال والفيحاء، وكيف تتابع اللقاء عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء هو يوم الخميس 19 مايو 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها، كما تذاع مباراة نهائي كأس الملك أيضًا عبر قناة الرياضية السعودية.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفيحاء الخميس 19 مايو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD, SSC 1 الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.