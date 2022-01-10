ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2022؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الطائي في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي، بالمباراة المزمع إقامتها على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.

ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وشهدت مباراته الأخيرة بالدوري إثارة منقطعة النظير أمام الفيصلي بعد العودة بريمونتادا تاريخية.

أما الطائي فيحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة، ويعد من ضمن النقاط المضيئة هذا الموسم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد فاز في آخر مباراتين متتاليتين على الحزم والفيصلي.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الهلال القادمة ضد الطائي؟

موعد مباراة الهلال والطائي هو الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، بملعب بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، الثالثة إلا ثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والطائي كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الطائي - الهلال الثلاثاء 11 يناير 2022،

15:40 السعودية، 14:40 مصر SSC 1 HD/SD مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعدة الرياضية

كيف تتابع مباراة الهلال والطائي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.