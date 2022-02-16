ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد ديربي الرياض بين الهلال والشباب، والذي يجمع بينهما في الجولة 21 من الدوري السعودي 2021-22.

خسر الهلال بأربعة أهدافٍ دون رد في مباراته الأخيرة التي كانت في كأس العالم للأندية، وسيسعى للفوز مع عودته للدوري لمصالحة جماهيره.

ويحتل الزعيم المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، أما الشباب فيأتي في المركز الثاني بريد 40 نقطة.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟

موعد مباراة الهلال والشباب هو الخميس الموافق 17 فبراير 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 20:40 بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الهلال الخميس 17 فبراير 2022، 20:40 السعودية، 19:40 مصر SSC 1 الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والشباب عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.