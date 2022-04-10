ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا 2022؟

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، مباراة قوية تجمع بين الهلال والريان في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال يخوض النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا وهو يدافع عن لقبه، الذي حققه في النسخة الماضية بالفوز على بوهانج الكوري الجنوبي.

الهلال بدأ مشواره في دور المجموعات بتحقيق فوز صعب على الشارقة الإماراتي بنتيجة 2-1.

أما الريان، فقد تمكن من تحقيق الفوز على استقلال دوشنبه من طاجكيستان بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى.

ويتصدر الريان ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن الهلال الوصيف الحالي للترتيب.

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الهلال والريان؟

موعد مباراة الهلال والريان هو يوم الإثنين 11 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 08:15 مساءً بتوقيت السعودية، وهو نفس توقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

بالإضافة إلى ذلك، تُبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك في 14 دولة.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الريان الإثنين 11 أبريل 2022،

20:15 السعودية وقطر، 19:15 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

كيف تشاهد مباراة الهلال والريان على الإنترنت؟

يمكن للجميع مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP، والتي تقوم ببث المباريات بتقنية HD. كما يمكن متابعة المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.